Київ виділив 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів у травні 2018 року
За прийняття відповідного проекту рішення проголосували 80 депутатів за мінімально необхідного 61.
Депутати підтримали проект рішення "Про затвердження договору про проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА 2017-2018", пишуть "Українські новини".
Відповідно до договору, укладеного між Союзом європейських футбольних асоціацій і київською владою, місто зобов'язалося провести урочистий прийом на честь учасників офіційних делегацій, організувати всі заходи, пов'язані з локаціями, а також забезпечити належний зовнішній вигляд міста.
Йдеться про прикрашання Києва символікою УЄФА та прапорцями в стилі фіналу Ліги чемпіонів із зображеннями футболістів.
За попередніми розрахунками, вартість таких заходів становитиме 25 млн гривень.
Нагадаємо, Україна, яка наступного року прийматиме фінал Ліги чемпіонів, розраховує на приїзд близько 170 тисяч іноземних туристів.
Фінал Ліги чемпіонів сезону 2016-2017 відбувся в Кардіффі.
Нагадаємо, напередодні донецький "Шахтар" зіграв свій перший матч на груповому етапі Ліги Чемпіонів проти "Наполі" у якому переміг італійську команду.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф