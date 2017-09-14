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Київ виділив 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів у травні 2018 року

За це рішення проголосували 80 депутатів Київради
Київська міська рада схвалила виділення 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві в травні 2018 року.
Київ виділив 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів у травні 2018 року Фото: plusworld.ru

За прийняття відповідного проекту рішення проголосували 80 депутатів за мінімально необхідного 61.

Депутати підтримали проект рішення "Про затвердження договору про проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА 2017-2018", пишуть "Українські новини".

Відповідно до договору, укладеного між Союзом європейських футбольних асоціацій і київською владою, місто зобов'язалося провести урочистий прийом на честь учасників офіційних делегацій, організувати всі заходи, пов'язані з локаціями, а також забезпечити належний зовнішній вигляд міста.

Йдеться про прикрашання Києва символікою УЄФА та прапорцями в стилі фіналу Ліги чемпіонів із зображеннями футболістів.

За попередніми розрахунками, вартість таких заходів становитиме 25 млн гривень.

Нагадаємо, Україна, яка наступного року прийматиме фінал Ліги чемпіонів, розраховує на приїзд близько 170 тисяч іноземних туристів.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2016-2017 відбувся в Кардіффі.

Нагадаємо, напередодні донецький "Шахтар" зіграв свій перший матч на груповому етапі Ліги Чемпіонів проти "Наполі" у якому переміг італійську команду.

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14 09 2017 20:22
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