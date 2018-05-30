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Київ вирішив демонтувати тролей через Дніпро біля Арки дружби народів

Рішення було прийняте через недотримання заходів безпеки
Київська міська державна адміністрація вирішила закрити і демонтувати тролей через річку Дніпро біля Арки дружби народів.
Київ вирішив демонтувати тролей через Дніпро біля Арки дружби народів Фото: facebook.com/dbelotserkovets

"Місто прийняло рішення закрити і демонтувати тролей, який розміщений біля Арки дружби народів. На цей момент він там розміщений незаконно", - написав радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерківець у Facebook.

За словами Білоцерківця, таке рішення було прийняте з двох причин - недотримання заходів безпеки, що зафіксовано відповідними службами, а так само у зв'язку з великою кількістю скарг від клієнтів, які неодноразово зависали під час спуску.

Також перевіряється випадок з можливим падінням людини з тролея.

"Чому можливим? Є відео свідчень потерпілого, який говорить про те, що він нібито впав з дерева біля тролея, хоча ми розуміємо, що з ним могли домовитися", - зазначив радник мера.

"Минулого року місто продало на біржових торгах право на розміщення тролея. Дозвіл було дано на один сезон. Тоді переможець заплатив 250 тисяч гривень за сезон роботи, а однією з основних вимог для участі в торгах було дотримання всіх норм безпеки. На жаль, незважаючи на всі приписи, представники тролея продовжили незаконно його експлуатацію в цьому сезоні", - додав Білоцерківець.

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30 05 2018 15:36
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