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Київ вирішив реструктуризувати $101,2 мільйона зовнішнього боргу

Цей проект рішення є завершальним у процесі реструктуризації зовнішнього боргу, розпочатому у 2015 році
Київська міська рада ухвалила рішення про реструктуризацію $101,2 мільйона зовнішнього боргу міста з виплатою у 2021-2022 роках.
Київ вирішив реструктуризувати $101,2 мільйона зовнішнього боргу Фото: dt.ua

За це рішення проголосували 69 депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Цей проект рішення є завершальним у процесі реструктуризації зовнішнього боргу, розпочатому в 2015 році. Зовнішній борг міста в 2015 році було частково реструктуризовано за участю держави на суму $351 млн, і у нас залишився борг $101,2 млн. Протягом трьох років тривали непрості переговори, і, нарешті, ми досягли остаточних домовленостей, вийшли на підписання договорів, які дають нам можливість завершити цю процедуру і перейти в правове русло з обслуговування та погашення цього боргу", – сказав перший заступник директора департаменту фінансів КМДА Олександр Корень під час обговорення проекту рішення.

За його словами, процентна ставка реструктуризації становитиме 7,5% (у 2015 році – на рівні 7,75%), а погашення відбудеться у 2021-2022 роках чотирма рівними платежами.

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19 07 2018 22:44
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