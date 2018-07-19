Київ вирішив реструктуризувати $101,2 мільйона зовнішнього боргу
За це рішення проголосували 69 депутатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Цей проект рішення є завершальним у процесі реструктуризації зовнішнього боргу, розпочатому в 2015 році. Зовнішній борг міста в 2015 році було частково реструктуризовано за участю держави на суму $351 млн, і у нас залишився борг $101,2 млн. Протягом трьох років тривали непрості переговори, і, нарешті, ми досягли остаточних домовленостей, вийшли на підписання договорів, які дають нам можливість завершити цю процедуру і перейти в правове русло з обслуговування та погашення цього боргу", – сказав перший заступник директора департаменту фінансів КМДА Олександр Корень під час обговорення проекту рішення.
За його словами, процентна ставка реструктуризації становитиме 7,5% (у 2015 році – на рівні 7,75%), а погашення відбудеться у 2021-2022 роках чотирма рівними платежами.
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