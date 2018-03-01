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Київ витратить більше 300 тис грн на ліквідацію непроданих ялинок

Продавці також можуть самі вивезти ялинки в Межигір'я - там їх згодують тваринам у зоопарку
На ліквідацію непроданих ялинок на офіційних торгових майданчиках в Києві витратять більше 300 тисяч гривень.
Київ витратить більше 300 тис грн на ліквідацію непроданих ялинок Фото: Facebook Сергій Григор'єв

Як повідомляє ТСН, деякі продавці самі прибирають ялинки, що залишились, а кинуті на офіційних ринках дерева будуть ліквідувати київські служби.

Підприємці стільки заплатили за дозволи на торгівлю - така ж сума потрібна на ліквідацію наслідків ялинкових ринків. На це піде близько чотирьох днів.

Продавці також можуть самі вивезти ялинки в Межигір'я - там їх згодують тваринам у зоопарку. Кияни зможуть утилізувати свої ялинки в Київзеленбуді, де будуть працювати спеціальні безкоштовні установки з переробки дерев на тирсу.

"Пункти будуть у кожному районі на базі управління зелених насаджень, можна привезти ялинку і утилізувати в тріску, а потім вона буде використана як матеріал вже в роботі зеленбуду", - розповів перший заступник генерального директора київського об'єднання "Київзеленбуд" Дмитро Заруба.

Нагадаємо, у грудні Державне агентство лісових ресурсів України опублікувало додаток, за допомогою якого можна перевірити легальність купленої на Новий рік святкової ялинки. Мобільний додаток доступний тільки для Android-пристроїв.

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03 01 2018 08:28
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