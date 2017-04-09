Київ витратить близько півмільярда гривень на запуск е-квитка в громадському транспорті

В цю суму увійдуть технічні засоби автоматизованої системи оплати проїзду та їх монтаж

Комунальне підприємство Київпастранс оголосило тендер в системі державних закупівель ProZorro на покупку і монтаж обладнання, необхідного для впровадження електронного квитка у столичному транспорті на суму 460 млн грн.

Київпастранс планує закупити технічні засоби автоматизованої системи оплати проїзду з встановленим програмним забезпеченням і їх монтаж. За ці гроші організація хоче отримати 1500 комплектів систем і 300 приладів інспекції. Такі дані наводяться на сайті ProZorro.

Відзначається, що поставка перших 500 комплектів та 300 приладів інспекції очікується вже до кінця поточного року - 20 грудня 2017 року, а 1000 комплектів повинні бути поставлені до 20 березня 2018 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій встановлено 18 вересня, а торги пройдуть 24 жовтня, очікувана вартість закупівлі складає 460 360 194 грн.

Зазначимо, що валідатори повинні забезпечувати як безконтактне зчитування за технологіями NFC (смартфони, розумні годинник) і EMV (банківські карти), так і оптичне зчитування QR- і штрих-кодів. Всього передбачено п'ять типів комплектів з різною кількістю валідаторів в залежності від розмірів і кількості дверей рухомого складу.

Нагадаємо, 7 травня в Україні набув чинності закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Автори закону переконані, що діюча система оплати та контролю проїзду в міському транспорті застаріла і у неї багато недоліків. Зокрема, використання паперових квитків не дає можливості контролювати кількість пасажирів, як і обіг готівки.

У столичному метрополітені вже з початку серпня почали тестувати перехід на оплату проїзду за QR-кодом. Першою повністю відмовилась від жетонів станція "Кловська". Для разової поїздки тепер пасажирам пропонують паперовий квиток з qr-кодом. Квиток діє 30 хвилин після придбання на цій станції і коштує 5 гривень.