Київ закликав РФ приєднатися до пошуку зниклих безвісти в ОРДЛО
Про це повідомила представниця України в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.
"Ми закликаємо РФ доєднатися до створення тристороннього механізму за участі РФ, МКЧХ і України задля негайного пошуку на окупованих територіях всіх зниклих безвісти і ідентифікації загиблих", - зазначила Геращенко.
Крім того, українська сторона вимагає від ОРДЛО допустити представників "Червоного Хреста" для обстеження бранців і надання їм нормальної медичної допомоги.
"Наступного тижня окупований Луганськ відвідає координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш, який має проінспектувати умови утримання бранців, надання їм медичної допомоги", - написала вона.
Українська сторона звернулась до Фріша з проханням відвідати Владислава Овчаренка, якого, за інформацією сайтів бойовиків, засудили на 17 років. Геращенко підкреслила, що родичі і друзі Овчаренка вже рік не можуть отримати про нього жодної інформації.
Також українські представники вкотре вимагали відкрити КПВВ " Золоте" й розблокувати звільнення заручників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі - 132 заручники, 408 українців зникли безвісти.
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