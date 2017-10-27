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Київ закликав РФ приєднатися до пошуку зниклих безвісти в ОРДЛО

Українська сторона вимагає від ОРДЛО допустити представників "Червоного Хреста"
Українські представники гуманітарної підгрупи закликали Росію приєднатися до пошуку всіх зниклих безвісти і ідентифікації загиблих на окупованих територіях.
Київ закликав РФ приєднатися до пошуку зниклих безвісти в ОРДЛО Ірина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua

Про це повідомила представниця України в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

"Ми закликаємо РФ доєднатися до створення тристороннього механізму за участі РФ, МКЧХ і України задля негайного пошуку на окупованих територіях всіх зниклих безвісти і ідентифікації загиблих", - зазначила Геращенко.

Крім того, українська сторона вимагає від ОРДЛО допустити представників "Червоного Хреста" для обстеження бранців і надання їм нормальної медичної допомоги.

"Наступного тижня окупований Луганськ відвідає координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш, який має проінспектувати умови утримання бранців, надання їм медичної допомоги", - написала вона.

Українська сторона звернулась до Фріша з проханням відвідати Владислава Овчаренка, якого, за інформацією сайтів бойовиків, засудили на 17 років. Геращенко підкреслила, що родичі і друзі Овчаренка вже рік не можуть отримати про нього жодної інформації.

Також українські представники вкотре вимагали відкрити КПВВ " Золоте" й розблокувати звільнення заручників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі - 132 заручники, 408 українців зникли безвісти.

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27 10 2017 20:27
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