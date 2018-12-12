Київ закрив в'їзд для вантажівок

Київ обмежив в'їзд великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов.

"Обмеження на в’їзд до Києва великогабаритного транспорту діятиме до покращення погодних умов. Щодо зняття обмеження в’їзду буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні Київської міськради.

Вказується, що таке обмеження введено о 16:00 перед вечірньою годиною пік, щоб "забезпечити належне прибирання міста від снігу та пересування транспорту дорогами столиці".

Як відомо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про ускладнення погодних умов і заметілі 12-13 грудня.