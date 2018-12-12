CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиїв обмежив в'їзд великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ закрив в'їзд для вантажівок
Обмеження діятиме до покращення погодних умов
Фото: unian.ua
"Обмеження на в’їзд до Києва великогабаритного транспорту діятиме до покращення погодних умов. Щодо зняття обмеження в’їзду буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні Київської міськради.
Вказується, що таке обмеження введено о 16:00 перед вечірньою годиною пік, щоб "забезпечити належне прибирання міста від снігу та пересування транспорту дорогами столиці".
Як відомо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про ускладнення погодних умов і заметілі 12-13 грудня.
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12 12 2018 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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