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Київ закрив в'їзд для вантажівок

Обмеження діятиме до покращення погодних умов
Київ обмежив в'їзд великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов.
Київ закрив в Фото: unian.ua

"Обмеження на в’їзд до Києва великогабаритного транспорту діятиме до покращення погодних умов. Щодо зняття обмеження в’їзду буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні Київської міськради.

Вказується, що таке обмеження введено о 16:00 перед вечірньою годиною пік, щоб "забезпечити належне прибирання міста від снігу та пересування транспорту дорогами столиці".

Як відомо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про ускладнення погодних умов і заметілі 12-13 грудня.

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12 12 2018 18:58
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