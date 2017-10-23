Київ зайняв друге місце у рейтингу міст з найдорожчою орендою житла

Столиця України Київ посіла друге місце у рейтингу міст за вартістю оренди житла у перерахунку на місячну зарплатню.

"На цей час економіки, що розвиваються, мають найменш доступне житло на чолі з Каракасом та Києвом в Україні. Лондон є містом з найменш доступною орендою у Західній Європі, де середньомісячна плата за оренду та іпотеку становить 135% від щомісячного чистого доходу", - повідомляє Bloomberg.

З гідно з рейтингом, в середньому оренда житла у Києві обходиться у $609, або у дві місячні зарплати (286 доларів).

Дорожча оренда тільки у столиці Венесуели Каракасі – тут, щоб зняти житло, у середньому треба заплатити 416 доларів при зарплаті у 31 долар.



Фото: Bloomberg

У п’ятірці міст з найдорожчою орендою: столиця В'єтнаму Ханой, індійське місто Мумбаї та столиця Аргентини Буенос-Айрес.

Найбільш доступна оренда житла у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду, Х'юстоні (Техас, США), Філадельфії (США), Калгарі (Канада), Чикаго (США) та інші.



Фото: Bloomberg

Нагадаємо, що Київ утратив найбільше позицій у рейтингу найкращих для проживання міст The Economist's Intelligence Unit, опинившись серед десяти найгірших.