Київ зупинився у заторах через протест "євробляхерів"
Так, найбільш сильні затори спостерігаються на вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, вул. Грінченка, вул. Івана Мазепи, вул. Інститутській та бульварі Дружби Народів, свідчать дані Google Maps.
Також затори спостерігаються на Північному мосту, Гаванському мосту, мосту Метро і мосту Патона.
У прес-службі "Київпастрансу" заявили, що у зв'язку з проведенням акцій протесту змінено графік руху окремих маршрутів громадського транспорту.
"З 06:10 перекрито рух автобусів маршрутів № 24, 62 по вул. Грушевського у зв'язку з проведення заходів. З 07:00 тимчасово заблоковано рух автобусів маршруту 55 по Кріпосному пров. через перекриття руху мітингувальниками. На місце події направлено поліцію Києва", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Києві в середу, 7 листопада, в урядовому кварталі відбудеться акція власників автомобілів на єврономерах з вимогою ухвалити законопроект про доступне розмитнення автомобілів.
Кореспондент "112 Україна" повідомляла, що вранці 7 листопада під Міністерством інфраструктури на просп. Перемоги перебуває близько 30 мікроавтобусів протестувальників.
"Їх (мікроавтобусів) обіцяють близько 300 і півсотні фур, всі вони будуть перекривати просп. Перемоги. Вимагати, щоб до них вийшов міністр інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під стінами ВР зараз знаходиться велика кількість авто на єврономерах.
"Учасники акції регулюють рух транспорту, деякі машини вони розвертають, а деякі пропускають далі на вул. Грушевського. Як було анонсовано напередодні, сьогодні мають перекрити весь урядовий квартал, зокрема вул. Грушевського, Інститутську, Хрещатик, Паркову", – додала кореспондент.
Про терміни сьогоднішньої акції учасники поки не повідомляють. Протестувальники запевняють, що вимагатимуть зниження акцизу на розмитнення авто на єврономерах, поки їхні вимоги не буде виконано.
Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила законопроект №8488 про зменшення вартості розмитнення авто на єврономерах, який також передбачає підвищення відповідальності за порушення правил ввезення автівки до України.
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