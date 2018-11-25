"Київавтодор" закликає водіїв утриматися від поїздок на власних авто

Про це пише Офіційний портал Києва. За прогнозом Українського гідрометцентру, 26 листопада в Києві очікується сніг та ожеледиця, і особистий транспорт може завадити роботі снігоприбиральної техніки.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись низки порад.

Поради водіям:

дотримуйтеся швидкісного режиму та дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам: