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"Київавтодор" закликає водіїв утриматися від поїздок на власних авто

У столиці очікується сніг та ожеледиця
Комунальна корпорація "Київавтодор" просить автомобілістів за можливості в понеділок, 26 листопада, не користуватися власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському.
"Київавтодор" закликає водіїв утриматися від поїздок на власних авто Фото: dtp.kiev.ua

Про це пише Офіційний портал Києва. За прогнозом Українського гідрометцентру, 26 листопада в Києві очікується сніг та ожеледиця, і особистий транспорт може завадити роботі снігоприбиральної техніки.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись низки порад.

Поради водіям:

  • дотримуйтеся швидкісного режиму та дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не лише падіння, але й важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

  • якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

  • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

  • обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Нагадаємо, "Укравтодор" попередив водіїв про можливі порушення в русі транспорту на дорогах України через наближення активного циклону і погіршення погодних умов. Вдень 26 листопада і упродовж доби 27 листопада в низці областей України очікується сніг, місцями сильний, ожеледиця, пориви вітру.

У Житомирі в неділю, 25 листопада, через ожеледицю не вийшли на маршрути комунальні автобуси, були скасовані майже всі приміські маршрути.

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25 11 2018 18:51
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