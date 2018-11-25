"Київавтодор" закликає водіїв утриматися від поїздок на власних авто
Про це пише Офіційний портал Києва. За прогнозом Українського гідрометцентру, 26 листопада в Києві очікується сніг та ожеледиця, і особистий транспорт може завадити роботі снігоприбиральної техніки.
Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись низки порад.
Поради водіям:
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дотримуйтеся швидкісного режиму та дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
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при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
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не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
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в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
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ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
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не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не лише падіння, але й важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;
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при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
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якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
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будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
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коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
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обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.
Нагадаємо, "Укравтодор" попередив водіїв про можливі порушення в русі транспорту на дорогах України через наближення активного циклону і погіршення погодних умов. Вдень 26 листопада і упродовж доби 27 листопада в низці областей України очікується сніг, місцями сильний, ожеледиця, пориви вітру.
У Житомирі в неділю, 25 листопада, через ожеледицю не вийшли на маршрути комунальні автобуси, були скасовані майже всі приміські маршрути.
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