"Київавтодор" звинуватив СБУ в публікації недостовірних фотографій після обшуків

Крім того, у комунальній корпорації вважають, що СБУ не мала права констатувати факт виявлення розтрати "сотень мільйонів бюджетних гривень"

У комунальній корпорації "Київавтодор" заявили, що Служба безпеки опублікувала недостовірні фото після проведених обшуків у них.

Про це повідомила прес-служба корпорації у Фейсбуці.

"На офіційній сторінці СБУ в соціальній мережі Facebook оприлюднений матеріал про нібито викриття посадовців комунальної корпорації "Київавтодор" в розкраданні сотень мільйонів гривень. Пост супроводжується "вражаючими" фотографіями, на яких зображено неймовірну кількість купюр і печаток. Комунальна корпорація "Київавтодор" офіційно заявляє, що ці фото не мають жодного стосунку до корпорації. Відзначаємо, що в адміністративній будівлі корпорації немає схожих кабінетів (меблями, ремонтом тощо), які зображені на фотографіях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у комунальній корпорації вважають, що СБУ не мала права констатувати факт виявлення розтрати "сотень мільйонів бюджетних гривень", оскільки зараз тільки розпочато досудове розслідування.

Фото: facebook.com/kievavtodor

"Тому звинувачувати посадовців комунальної корпорації "Київавтодор" в розкраданні сотень мільйонів гривень і розглядати це як доведений факт - є неправомірним і є грубим порушенням конституційного права України щодо презумпції невинності", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці обшукали "Київавтодор". Силовики підозрюють, що посадові особи корпорації вкрали "сотні мільйонів гривень", які виділялися з державного та міського бюджетів на будівництво та ремонт доріг, міжквартальних проїздів та прибудинкових територій.

Минулого тижня Державна аудиторська служба виявила завищення вартості дорожніх робіт у Києві на 11 млн гривень. Також під час ревізії були виявлені порушення законодавства у сфері держзакупівель.