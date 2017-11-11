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"Київблагоустрій" обіцяє боротися з рекламою наркотиків на стінах столичних будівель

У підприємстві зазначають, що борються як можуть
У комунальному підприємстві "Київблагоустрій" почали роботу з усунення графіті з рекламою наркотиків та контактами дилерів зі стін будівель столиці.
"Київблагоустрій" обіцяє боротися з рекламою наркотиків на стінах столичних будівель Фото: kiev.segodnya.ua

Про це повідомив виконувач обов’язків директора підприємства Андрій Андрєєв.

"І до речі, нам у нагоді – Правила благоустрою, де є розділ про догляд за зовнішнім виглядом будинків. Наші інспектори розпочали хвилю попереджень балансоутримувачів територій та будинків із вимогою негайно зафарбовувати зіпсовані аерозолю фасади будівель", – зазначив він.

Нагадаємо, у столичному главку поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби. У МВС розповіли про чоловіка, який міг бути наркодилером.

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11 11 2017 21:20
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