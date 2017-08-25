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"Київенерго" повідомило про новий напад на свій Центр обслуговування

Центри обслуговування на вулиці Вільямса та проспекті Повітрофлотському тимчасово не працюють
ПАТ "Київенерго" заявляє про напади на свої Центри обслуговування клієнтів, скоєні, ймовірно, однією людиною. У заяві, розповсюдженій у п'ятницю, 25 серпня, компанія закликала поліцію затримати нападника.
"Київенерго" повідомило про новий напад на свій Центр обслуговування Фото: з вільних джерел

"Сьогодні було скоєно напад на Центр обслуговування клієнтів Київенерго за адресою вул.Тимошенко, 18. За попередніми даними, напад було скоєно громадянином Пайкіним О. Л, 1977 р. н., який в середу здійснив напад на Центр обслуговування за адресами вул. В. Вільямса, 3/7 та п-т Повітрофлотський, 58, а в червні – на Центр обслуговування на вул. Мельникова, 31", – йдеться в заяві.

Зазначається, що свідки інциденту, зокрема лікарі карети швидкої допомоги, які прибули на місце події, характеризують поведінку нападника як неадекватну, агресивну та соціально небезпечну. У середу він увірвався до приміщення Центру обслуговування, де перебувало близько 20 клієнтів та співробітників, розтрощив вікна, техніку та меблі.

"На щастя, завдяки оперативним діям охоронців, ніхто з клієнтів не постраждав. Але одна співробітниця Центру обслуговування була госпіталізована з діагнозом гіпертонічний криз", – повідомили в компанії.

Там додали, що два місяці тому Пайкін здійснив напад на Центр обслуговування на вул. Мельникова, 31.

За фактом обох інцидентів Шевченківським УП ГУ НПУ ведеться кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 КК України.

"Київенерго" посилює заходи безпеки у Центрах обслуговування. Центри обслуговування на вул. Вільямса та п-ті Повітрофлотському тимчасово не працюють.

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25 08 2017 19:40
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