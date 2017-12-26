"Київенерго" розділилась на дві компанії
На момент зборів акціонерів найбільшими власниками голосуючих акцій Київенерго були підконтрольні СКМ Ріната Ахметова компанії: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% і ДТЕК Енерго - 18%.
"Створена компанія буде здійснювати діяльність з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж. У зв'язку з цим Київенерго передає на баланс ПАТ "ДТЕК "Київські електромережі" права, зобов'язання та майно для реалізації дистрибуційного бізнесу. Очікується, що державна реєстрація нової компанії буде завершена в лютому 2018 року", - повідомили в прес-службі компанії.
При цьому Київенерго збереже за собою діяльність з постачання електроенергії.
У зв'язку з реорганізацією акціонери вирішили конвертувати 108,4 млн акцій Київенерго номінальною вартістю 0,25 грн кожна в таку ж кількість акцій Київенерго номінальною вартістю 0,05 грн кожна і "ДТЕК "Київські електромережі" номінальною вартістю 0,2 грн кожна.
"Таким чином, всі поточні акціонери стануть власниками акцій Київенерго і ДТЕК Київські електромережі", - уточнюють у прес-службі.
За даними прес-служби "Київенерго", створення нових товариств ніяк не вплине на обсяг прав і обов'язків за договорами на управління комунальним майном, укладеним між Київською міською радою та "Київенерго". Право власності громади Києва на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод "Енергія", теплові мережі та інші об'єкти, залишається непорушним.
Нагадаємо, що в середині листопада акціонери компанії Київенерго вирішили провести реорганізацію бізнесу шляхом розділення компанії за видами діяльності.
Як відомо, 18 серпня Фонд державного майна продав державний пакет акцій у розмірі 25% енергокомпанії "Київенерго" за 759,633 мільйона гривень компанії Ornex, яка належить корпорації СКМ Ріната Ахметова.
До проведення аукціону акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.
Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат