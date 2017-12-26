"Київенерго" розділилась на дві компанії

22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

На момент зборів акціонерів найбільшими власниками голосуючих акцій Київенерго були підконтрольні СКМ Ріната Ахметова компанії: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% і ДТЕК Енерго - 18%.

"Створена компанія буде здійснювати діяльність з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж. У зв'язку з цим Київенерго передає на баланс ПАТ "ДТЕК "Київські електромережі" права, зобов'язання та майно для реалізації дистрибуційного бізнесу. Очікується, що державна реєстрація нової компанії буде завершена в лютому 2018 року", - повідомили в прес-службі компанії.

При цьому Київенерго збереже за собою діяльність з постачання електроенергії.

У зв'язку з реорганізацією акціонери вирішили конвертувати 108,4 млн акцій Київенерго номінальною вартістю 0,25 грн кожна в таку ж кількість акцій Київенерго номінальною вартістю 0,05 грн кожна і "ДТЕК "Київські електромережі" номінальною вартістю 0,2 грн кожна.

"Таким чином, всі поточні акціонери стануть власниками акцій Київенерго і ДТЕК Київські електромережі", - уточнюють у прес-службі.

За даними прес-служби "Київенерго", створення нових товариств ніяк не вплине на обсяг прав і обов'язків за договорами на управління комунальним майном, укладеним між Київською міською радою та "Київенерго". Право власності громади Києва на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод "Енергія", теплові мережі та інші об'єкти, залишається непорушним.

Нагадаємо, що в середині листопада акціонери компанії Київенерго вирішили провести реорганізацію бізнесу шляхом розділення компанії за видами діяльності.

Так, буде створено дві нові компанії: одна буде займатися розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж, інша - постачанням електроенергії. Таке рішення акціонери пояснювали вимогами закону "Про ринок електроенергії".

Як відомо, 18 серпня Фонд державного майна продав державний пакет акцій у розмірі 25% енергокомпанії "Київенерго" за 759,633 мільйона гривень компанії Ornex, яка належить корпорації СКМ Ріната Ахметова.

До проведення аукціону акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".