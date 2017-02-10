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Київгаз обіцяє, що скоро кияни будуть з гарячою водою

У "Київенерго" кажуть, що станом на 2 жовтня розпломбовано 54 котельні з 79
ПАТ "Київгаз" заявляє, що підключило до газопостачання усі котельні ПАТ "Київенерго", тож незабаром кияни будуть з гарячою водою.
Київгаз обіцяє, що скоро кияни будуть з гарячою водою Фото: pravo-znaty.org.ua

"Станом на 29 вересня усі котельні ПАТ "Київенерго" було підключено до газопостачання. Зі своєї сторони ми не вбачаємо жодних ризиків, які могли б завадити вчасному постачанню та реалізації гарячої води та теплової енергії мешканцям Києва", - повідомляє сайт компанії.

"Київгаз" наголосив, що виконав усі покладені на нього зобов’язання для забезпечення початку опалювального сезону.  

Водночас, як повідомили "Українській правді" у "Київенерго", станом на 2 жовтня розпломбовано 54 котельні з 79, які були опломбовані.

"На даний час розпломбовано 54 котельні. Протягом вихідних фахівці "Київенерго" відновили роботу 17 теплоджерел, які вже постачають гарячу воду 307 житловим будинкам. Робота інших теплоджерел буде відновлена найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що без гарячої води через зупинку теплоджерел лишаються 164 житлових будинки.

Крім того, тимчасово без гарячої води лишаються 826 будинків через аварійні пошкодження, 98 – через планові роботи та реконструкції тепломереж та обладнання.

Нагадаємо, 30 травня о 13:00 "Київтрансгаз" повністю зупинив газопостачання на столичну ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою та опаленням (взимку) житлові масиви Оболонь, Троєщина, Райдужний і Воскресенський масиви.

Заборгованість населення за газопостачання у травні 2017 року зросла майже вдвічі порівняно з показником на кінець квітня і досягла 11,3 млрд гривень.

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02 10 2017 15:55
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