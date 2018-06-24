"Київхліб" оштрафували за пакування, схоже на Roshen

ТОВ "Київський БКК" доведеться сплатити понад 300 тисяч гривень за використання пакування, схожого на пакування Roshen

Антимонопольний комітет оштрафував "Київський булочно-кондитерський комбінат", що належить холдингу "Київхліб", на 326 тисяч гривень за використання пакування, схожого за оформленням на пакування "Кондитерської корпорації Roshen".

Про це повідомили у прес-службі АМКУ.

"Оштрафовано ТОВ "Київський БКК" (м. Київ) на 326 052 грн. за вчинення порушення передбаченого статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді використання зазначеним товариством у господарській діяльності оформлення упаковки, схожого на оформлення упаковки виробництва дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Антимонопольний комітет України оштрафував "Київхліб" на 219 тис. грн за використання схожого на упаковку кондитерської корпорації Roshen оформлення для торта "Казковий ключик".

Кондитерська корпорація Roshen у І кварталі 2018 року експортувала в країни Європейського союзу понад 4 тис. тонн продукції, що на 22% більше в порівнянні з І кварталом 2017 року.