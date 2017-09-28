БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПАТ "Київхліб" у 2017 році почав поставляти в Сполучені Штати продукцію власного виробництва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Київхліб" почав експортувати продукцію до США
На даний час "Київхліб" відправляє на експорт у різні країни 35% продукції тривалого зберігання
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України
"Ми відправляємо на експорт продукцію тривалого зберігання - пряники, соломку, сухарики, сушку. Найбільше відправляємо в Німеччину. Постачаємо продукцію в Середню Азію, країни Балтії, Ізраїль, Канаду. Здійснили перші поставки на американський ринок, куди експортуємо пряники і заморожені торти", - повідомив голова правління компанії Володимир Череда на прес-конференції в Києві, інформує Дзеркало тижня.
Він додав, що вивчаються можливості експорту в інші країни, але не деталізував ці плани.
За словами Череди, на даний час "Київхліб" відправляє на експорт 35% виробленої продукції в сегменті тривалого зберігання, 65% реалізує на внутрішньому ринку.
Зазаначимо, експорт до країн Європейського Союзу становить близько 40% усього експорту України.
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