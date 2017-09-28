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"Київхліб" почав експортувати продукцію до США

На даний час "Київхліб" відправляє на експорт у різні країни 35% продукції тривалого зберігання
ПАТ "Київхліб" у 2017 році почав поставляти в Сполучені Штати продукцію власного виробництва.
"Київхліб" почав експортувати продукцію до США Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

"Ми відправляємо на експорт продукцію тривалого зберігання - пряники, соломку, сухарики, сушку. Найбільше відправляємо в Німеччину. Постачаємо продукцію в Середню Азію, країни Балтії, Ізраїль, Канаду. Здійснили перші поставки на американський ринок, куди експортуємо пряники і заморожені торти", - повідомив голова правління компанії Володимир Череда на прес-конференції в Києві, інформує Дзеркало тижня.

Він додав, що вивчаються можливості експорту в інші країни, але не деталізував ці плани.

За словами Череди, на даний час "Київхліб" відправляє на експорт 35% виробленої продукції в сегменті тривалого зберігання, 65% реалізує на внутрішньому ринку.

 
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28 09 2017 20:20
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