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"Київметробуд" виграв тендер на будівництво метро на Виноградар

Розпочато процедуру акцепту
У системі публічних закупівель Prozorro завершився аукціон на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.
"Київметробуд" виграв тендер на будівництво метро на Виноградар Фото: metro.kiev.ua

Як повідомляє КП "Київський метрополітен", найнижчу ціну (на 12 млн 214 тис. грн нижче очікуваної вартості) за виконання робіт запропонувало ПАТ "Київметробуд". Відповідно до законодавства розпочато процедуру акцепту.

План першої черги будівництва також передбачає електродепо у Подільському районі (ділянка від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями – "Мостицька" і "Проспект Правди" – та ділянкою вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар". На другому етапі запланована здача в експлуатацію ще однієї станції метро, третя і остання черга – будівництво четвертої станції і електродепо "Виноградар".

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08 11 2018 21:49
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