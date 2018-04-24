"Київпастранс" має намір підвищити ціну на проїзд в наземному транспорті до 8 грн
Про це йдеться у фінансовому плані КП на 2018 рік, затвердженого Київською міською державною адміністрацією 23 квітня, повідомляють "Українські новини".
При цьому, самого документа на сайтах міської ради та адміністрації наразі немає.
При плануванні доходів від перевезення пасажирів на січень-липень 2018 року враховувалися встановлені тарифи на перевезення пасажирів трамваєм, тролейбусом, автобусом, фунікулером та міською електричкою на рівні 4 і 5 гривень відповідно.
При цьому з 15 липня прогнозується підвищення тарифу до 8 гривень на усіх видах транспорту.
Крім того, при формуванні доходів на перевезення пасажирів у режимі таксомоторного руху також заплановане підвищення тарифів до 8 гривень.
У результаті "Київпастранс" прогнозує отримати 1 117,4 млн гривень доходів від перевезення пасажирів за підсумками 2018 року, що на 59,1% більше, ніж у планах на 2017 рік, і на 53,7% більше фактичних показників за 2017 рік.
Підвищення тарифів проходить після громадських обговорень проекту рішення, яке буде розроблено КМДА.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ввів монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.
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