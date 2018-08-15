"Київпастранс" витратив понад 10 млн грн на підйомники для людей з інвалідністю. Жоден не працює
На сьогодні жоден з цих підйомників не працює. Інформацію про витрачену суми та стан підйомників надав сам "Київпастранс" у відповідь на офіційний запит жителя Києва Олега Рівтіна.
Відзначимо, що "Київпастранс" не повідомляв витрачену на встановлення підйомників суму навіть після чотирьох інформаційних запитів. "Суму мені надали після звернення до Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової з заявою про порушення мого права на інформацію", – зазначив Рівтин.
З приводу інформації про те, що з 18 підйомників ні один не працює, у комунальному підприємстві заявили, що "підйомники були пошкоджені невстановленими особами, у зв'язку з чим введення їх в експлуатацію затримується, а інформацію про факти таких пошкоджень було подана в поліцію". Проте в поліції стверджують, що у них не зафіксовано жодного звернення від КП.
Також наголошується, що "Київпастранс" регулярно оплачує послуги з охорони своїх об'єктів. "Наприклад, в 2018 році за охорону об'єктів на Борщагівської лінії швидкісного трамвая заплатили 7,1 млн грн. "У договорі зазначено, що охоронець повинен цілодобово знаходитися на кожній станції трамвая і охороняти майно підприємства. На жаль, інформацію про подібні послуги за 2016 я не знайшов..., - уточнює Рівтін.
Нагадаємо, що комунальне підприємство "Київпастранс" підвищило тарифи на проїзд в наземному комунальному транспорті Києва до 8 гривень з 15 липня 2018 року.
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