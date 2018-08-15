"Київпастранс" витратив понад 10 млн грн на підйомники для людей з інвалідністю. Жоден не працює

У комунальному підприємстві стверджують, що їх пошкодили невідомі особи, але в поліції про це не знають

Комунальне підприємство "Київпастранс" витратило в 2016 році 10 млн 404 тис. грн на встановлення спеціальних підйомників для людей з інвалідністю на станціях швидкісного трамвая.

На сьогодні жоден з цих підйомників не працює. Інформацію про витрачену суми та стан підйомників надав сам "Київпастранс" у відповідь на офіційний запит жителя Києва Олега Рівтіна.

Відзначимо, що "Київпастранс" не повідомляв витрачену на встановлення підйомників суму навіть після чотирьох інформаційних запитів. "Суму мені надали після звернення до Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової з заявою про порушення мого права на інформацію", – зазначив Рівтин.

З приводу інформації про те, що з 18 підйомників ні один не працює, у комунальному підприємстві заявили, що "підйомники були пошкоджені невстановленими особами, у зв'язку з чим введення їх в експлуатацію затримується, а інформацію про факти таких пошкоджень було подана в поліцію". Проте в поліції стверджують, що у них не зафіксовано жодного звернення від КП.

Також наголошується, що "Київпастранс" регулярно оплачує послуги з охорони своїх об'єктів. "Наприклад, в 2018 році за охорону об'єктів на Борщагівської лінії швидкісного трамвая заплатили 7,1 млн грн. "У договорі зазначено, що охоронець повинен цілодобово знаходитися на кожній станції трамвая і охороняти майно підприємства. На жаль, інформацію про подібні послуги за 2016 я не знайшов..., - уточнює Рівтін.

Нагадаємо, що комунальне підприємство "Київпастранс" підвищило тарифи на проїзд в наземному комунальному транспорті Києва до 8 гривень з 15 липня 2018 року.