У Києві піднімуть штрафи за паління в громадських місцях в 100 разів
За відповідний проект рішення проголосували 92 депутати при мінімально необхідному 61, повідомляють "Українські Новини".
Депутати прийняли відповідне рішення, що пропонує внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення й закону України "Про заходи щодо попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Зокрема, пропонується підвищення штрафів за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях від 50 до 100 разів.
Відповідальність для фізичних осіб пропонується встановити на рівні 17 тис. гривень, для юридичних осіб - до 20 тис.
Чинне законодавство дозволяє куріння у вищевказаних приміщеннях у спеціально відведених для цього місцях і передбачає попередження або штраф 3-10 неоподатковуваних мінімумів (51-170 гривень) за куріння в забороненому місці, а за повторне порушення протягом року - штраф 10-20 неоподатковуваних мінімумів ( 170-340 гривень).
Раніше ЕП повідомляла, що науковці оцінюють економічні втрати держави внаслідок куріння її населення у 3 млрд доларів щорічно.
Експерти зазначають, що заходи, спрямовані на боротьбу проти тютюну, включаючи збільшення податків і цін на тютюнові вироби, можуть слугувати джерелом значних надходжень.
Ці кошти можна буде використати на охорону здоров’я та соціальний розвиток.
Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я австралійського штату Квінсленд Кемерон Дік запропонував ввести довічну заборону на куріння для народжених після 2001 року.
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