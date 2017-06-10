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Київрада ініціює створення зоополіції

Відповідну структуру буде створено з метою захисту домашніх і безпритульних тварин від жорстокого поводження
Київрада пропонує внести зміни в закон про Національну поліцію, зокрема, доповнити його пунктом про створення зоополіції.
Київрада ініціює створення зоополіції Фото:112.ua

Відповідне звернутися до Верховної Ради України депутати Київської міської ради підтримали 5 жовтня.

Звернення підтримали 77 депутатів. В даний час можливість створення такої окремої структури, як зоополіція, не передбачена законодавством України і вимагає регламентації нормативно-правовими актами України.

"З метою захисту домашніх і безпритульних тварин від жорстокого поводження і попередження нападів агресивних тварин на людей, як раз і необхідно створити зоополіцію. Зазначу, що відповідне рішення підготовлено у відповідь на електронну петицію, яка пропонувала створити окрему службу, яка буде захищати тварин", — пояснив автор рішення, депутат Київради Костянтин Яловий, інформує Громадське.

Нагадаємо, 4 серпня закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами набув чинності.

Згідно із законом, жорстоке поводження – це знущання над тваринами, побої або інші насильницькі дії, які заподіяли тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.

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06 10 2017 08:36
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