Київрада ініціює створення зоополіції

Відповідну структуру буде створено з метою захисту домашніх і безпритульних тварин від жорстокого поводження

Київрада пропонує внести зміни в закон про Національну поліцію, зокрема, доповнити його пунктом про створення зоополіції.

Відповідне звернутися до Верховної Ради України депутати Київської міської ради підтримали 5 жовтня.

Звернення підтримали 77 депутатів. В даний час можливість створення такої окремої структури, як зоополіція, не передбачена законодавством України і вимагає регламентації нормативно-правовими актами України.

"З метою захисту домашніх і безпритульних тварин від жорстокого поводження і попередження нападів агресивних тварин на людей, як раз і необхідно створити зоополіцію. Зазначу, що відповідне рішення підготовлено у відповідь на електронну петицію, яка пропонувала створити окрему службу, яка буде захищати тварин", — пояснив автор рішення, депутат Київради Костянтин Яловий, інформує Громадське.

Нагадаємо, 4 серпня закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами набув чинності.

Згідно із законом, жорстоке поводження – це знущання над тваринами, побої або інші насильницькі дії, які заподіяли тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.