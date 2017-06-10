Київрада ініціює створення зоополіції
Відповідне звернутися до Верховної Ради України депутати Київської міської ради підтримали 5 жовтня.
Звернення підтримали 77 депутатів. В даний час можливість створення такої окремої структури, як зоополіція, не передбачена законодавством України і вимагає регламентації нормативно-правовими актами України.
"З метою захисту домашніх і безпритульних тварин від жорстокого поводження і попередження нападів агресивних тварин на людей, як раз і необхідно створити зоополіцію. Зазначу, що відповідне рішення підготовлено у відповідь на електронну петицію, яка пропонувала створити окрему службу, яка буде захищати тварин", — пояснив автор рішення, депутат Київради Костянтин Яловий, інформує Громадське.
Нагадаємо, 4 серпня закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами набув чинності.
Згідно із законом, жорстоке поводження – це знущання над тваринами, побої або інші насильницькі дії, які заподіяли тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа