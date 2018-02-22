Київрада перейменувала Московський міст у Північний

Відкритий у 1976 році міст мав проектну назву "Північний"

Київська міська рада 82 голосами "за" перейменувала Московський міст у Північний.

За прийняття відповідного проекту рішення проголосували 82 депутати за мінімально необхідного 61. Відкритий у 1976 році міст мав проектну назву "Північний".

У 2015 році Київська міська державна адміністрація провела громадське обговорення з приводу перейменування Московського моста в міст імені Георгія Фукса (інженер, який побудував цю споруду).

Раніше пропонували перейменувати міст у Троєщинський або міст імені Степана Бандери (за аналогією з колишнім Московським проспектом).

Міськрада також перейменувала вулицю Седовцев в Омелютинську, вулицю Анрі Барбюса у вулицю Василя Тютюнника, парк Дружби народів у "Муромець", мікрорайон Чапаєвка в Віта-Литовська, Комсомольський масив у Північно-Броварський, найменував Троїцьку площу.

Також міськрада заборонила називати вулиці в столиці на честь фізичної особи раніше, ніж через два роки після її смерті. За прийняття відповідного проекту рішення проголосували 65 депутатів.

Нагадаємо, що Київська міська рада на своєму засіданні 8 лютого перейменувала станцію "Петрівка" столичного метрополітену в "Почайну".