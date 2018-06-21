Київрада підтримала збереження знайдених на Поштовій площі артефактів

Київська міська рада на пленарному засіданні у четвер, 21 червня, ухвалила рішення про збереження артефактів, знайдених під час розкопок на місці будівництва торговельно-розважального коплексу на Поштовій площі.

.Документ підтримали 68 депутатів, - повідомляє прес-служба Київради

У 2015 році під час будівництва підземного торгово-розважального центру на Поштовій площі вчені спочатку виявили унікальні артефакти XVI-XVIII століть, а потім знайшли повноцінну вулицю часів Київської Русі XI-XII століть.

Компанією-забудовником на цій території є ТОВ Хенсфорд-Україна (її власником є ​​Hansford Impex).

Зараз розкопки під Поштовою площею припинено: Хенсфорд-Україна з жовтня відмовляється фінансувати будь-які роботи, хоча за законом має це робити.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що це рішення дає змогу продовжити археологічні роботи та організувати на цьому місці публічний простір.

Відповідно до рішення, пропонується залучити міжнародних експертів і фахівців із археології та консервації до проведення археологічних розкопок та визначити об’єкти культурної спадщини, які підлягають консервації та музеєфікації на місці. А також провести відкритий міжнародний конкурс із музеєфікації артефактів та організації публічного простору на Поштовій площі.

Підземний музей або затоплення стічними водами. Перспективи середньовічного мегаполісу з дерева під Поштовою площею

Окрім того, рішення передбачає створення у сфері управління КМДА комунального закладу Центр консервації предметів археології. Як зазначили у Київраді, це необхідно, адже в Україні немає спеціальних установ та можливостей для здійснення кваліфікованої консервації та музеєфікації знахідок на Поштовій площі.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, згідно з внесеними правками, КМДА зобов'язана забезпечити припинення будівельних робіт на місці, де знайшли артефакти. Київрада також заборонила відводити земельні ділянки на цій території до вирішення питання з музеєм.

Утім, Кличко висловив думку, що розривати договір із забудовником ТРЦ поки недоцільно. Раніше, 7 червня, Київрада провалила голосування про припинення інвестиційного договору із забудовником.

"Інвестор, яким би він не був, вклав гроші в реконструкцію Поштової площі. Якщо зараз розривати договір, доведеться повертати сотні мільйонів гривень, щонайменше, півмільярда гривень потрібно буде компенсувати і ще півмільярда - вкласти. У кого вони є? І хто готовий прийняти на себе відповідальність, якщо все завалиться і постраждають люди?", - заявив Кличко.

Ініціатор проекту рішення про збереження артефактів, депутат від Самопомочі Сергій Гусовський зазначив, що наполягатиме на припиненні договору із забудовником ТРЦ.

Вранці, перед початком пленарного засідання, активісти, які вимагають припинення будівництва на Поштовій площі, намагалися прорватися на засідання Київради. Сталася сутичка з охороною на вході, було зламано двері.

Напередодні активісти встановили контроль над територією будівельного майданчика на Поштовій Площі, де були знайдені унікальні артефакти часів Київської Русі.