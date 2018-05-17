Київрада порекомендувала магазинам перейти з поліетиленових пакетів на паперові
Поки що обмеження використання поліетиленових пакетів існує у формі рекомендації власникам торгових точок
"Наша головна ідея – зробити купівлю і використання поліетилену не модним. Коли ви купуєте їжу або інші речі у поліетиленових пакетах, середній термін їх розпаду – більше ніж 100 років. Ми хочемо зробити так, як у багатьох країнах світу, де використання поліетилену або обкладається великими податками, або взагалі заборонено. Це рішення рекомендує суб’єктам господарювання сфери торгівлі і послуг пропонувати покупцям альтернативу використання одноразових поліетиленових пакетів. Мається на увазі використання біологічних полімерів чи паперових пакетів, а найцікавіше – повернення до використання багаторазових торбин, які виробляються із тканини", - пояснив автор проекту рішення депутат Костянтин Яловий, повідомляє прес-служба ради.
Як приклад він привів Францію, де поліетиленові пакети повністю заборонені на законодавчому рівні, а магазинам надали три місяці відстрочки для заміни пакетів паперовими і тканинними.
Яловий також зазначив, що на даний момент українське законодавство не дозволяє органам місцевого самоврядування встановлювати заборони на обіг тих чи інших товарів на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також визначати санкції для підприємств за порушення таких рішень. Саме тому рішення Київради носить рекомендаційний характер - питання заборони використання поліетиленових пакетів повинне вирішуватися централізовано, на державному рівні.
Все "за" дане рішення проголосували 75 депутатів.
Нагадаємо, представники угорського відділення організації Greenpeace звернулися з листом до Міністерства внутрішніх справ, Управління водного господарства та відповідальних за Гельсінську конвенцію з приводу транскордонного забруднення річок.
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