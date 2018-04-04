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Київрада проситиме Раду заборонити продаж спиртного в дитячих ігрових кімнатах

У більшості ігрових кімнат столиці є ліцензії на продаж алкогольних напоїв
Київська міська рада має намір просити Верховну Раду заборонити продаж спиртного в дитячих ігрових кімнатах.
Київрада проситиме Раду заборонити продаж спиртного в дитячих ігрових кімнатах Фото: з відкритих джерел

На засіданні постійної комісії міськради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту депутати погодили проект звернення до Ради про заборону продажу алкоголю і тютюнових виробів на території дитячих ігрових кімнат,  повідомляє сайт Київради.

Згідно з проектом рішення, пропонують законодавчо визначити поняття "дитяча ігрова кімната".

Також метою є "заборона продажу, вживання пива та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин і тютюнових виробів у дитячих кімнатах, що функціонують у торгово-розважальних центрах та інших громадських місцях загального користування".

Зазначені зміни депутати пропонують внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів". Проект рішення підтримала постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних і міжнародних зв'язків.

"На сьогодні в більшості ігрових кімнат, які знаходяться в Києві, є ліцензії на продаж алкогольних напоїв. Тобто вживати спиртне в таких дитячих кімнатах абсолютно легально", - зазначила співавтор відповідного проекту рішення, депутат Київради Юлія Лобан.

Нагадаємо, що Верховна Рада надала органам місцевого самоврядування спеціальні повноваження встановлювати обмеження або заборону на продаж суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин в певний час доби.

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04 04 2018 20:40
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