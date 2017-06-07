Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Київрада відмовилася створювати муніципальну охорону

До складу муніципальної охорони планувалося залучати учасників антитерористичної операції
Київська міська рада відмовилася створити комунальне підприємство "Муніципальна охорона". За ухвалення відповідного проекту рішення проголосували 60 депутатів при мінімально необхідному 61.
Київрада відмовилася створювати муніципальну охорону Фото:nr2.com.ua

Ініціатором проекту рішення зазначений мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що муніципальна охорона зможе посилити охорону комунальних установ, таких як навчальні заклади, комунальні підприємства та інші об'єкти міського майна, - повідомляють "Українські новини".

За його словами, така охорона на відміну від кримінальної поліції, яка знаходиться у вертикалі Міністерства внутрішніх справ, повинна підпорядковуватись громаді міста, що дозволить мешканцям столиці контролювати роботу поліцейських.

Також подібний крок міг дозволити заощадити понад 600 млн гривень з бюджету міста на послуги поліції для охорони міського майна.

Кличко повідомив, що охорона будівлі міськради на вул. Хрещатик, 36 коштує міськбюджету близько 3 млн гривень на рік.

До складу муніципальної охорони планувалося залучати учасників антитерористичної операції. Муніципальна охорона повинна була повністю спонсоруватиметься з міського бюджету.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2017 21:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.