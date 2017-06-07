Київрада відмовилася створювати муніципальну охорону

Київська міська рада відмовилася створити комунальне підприємство "Муніципальна охорона". За ухвалення відповідного проекту рішення проголосували 60 депутатів при мінімально необхідному 61.

Ініціатором проекту рішення зазначений мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що муніципальна охорона зможе посилити охорону комунальних установ, таких як навчальні заклади, комунальні підприємства та інші об'єкти міського майна, - повідомляють "Українські новини".

За його словами, така охорона на відміну від кримінальної поліції, яка знаходиться у вертикалі Міністерства внутрішніх справ, повинна підпорядковуватись громаді міста, що дозволить мешканцям столиці контролювати роботу поліцейських.

Також подібний крок міг дозволити заощадити понад 600 млн гривень з бюджету міста на послуги поліції для охорони міського майна.

Кличко повідомив, що охорона будівлі міськради на вул. Хрещатик, 36 коштує міськбюджету близько 3 млн гривень на рік.

До складу муніципальної охорони планувалося залучати учасників антитерористичної операції. Муніципальна охорона повинна була повністю спонсоруватиметься з міського бюджету.