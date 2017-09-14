Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Київрада виділила 1,22 га Музею Революції Гідності

Дана територія знаходиться на алеї Героїв Небесної Сотні
Київська міська рада надала земельну ділянку орієнтовною площею 1,22 га Музею Революції Гідності.
Київрада виділила 1,22 га Музею Революції Гідності Фото: з відкритих джерел

За відповідне рішення на засіданні 14 вересня проголосували 96 депутатів, - повідомляє прес-служба Київради.

Дана територія знаходиться на алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська),3, що у Печерському районі столиці.

На відповідній земельній ділянці передбачається будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

Нагадаємо, що минулоріч в Україні зареєстрували музей Майдану – Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, присвячений акціям протесту на майдані Незалежності в центрі Києва взимку 2013-2014 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 09 2017 17:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.