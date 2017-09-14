Київрада виділила 1,22 га Музею Революції Гідності Дана територія знаходиться на алеї Героїв Небесної Сотні

Київська міська рада надала земельну ділянку орієнтовною площею 1,22 га Музею Революції Гідності.

Фото: з відкритих джерел

За відповідне рішення на засіданні 14 вересня проголосували 96 депутатів, - повідомляє прес-служба Київради. Дана територія знаходиться на алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська),3, що у Печерському районі столиці. На відповідній земельній ділянці передбачається будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу. Нагадаємо, що минулоріч в Україні зареєстрували музей Майдану – Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності, присвячений акціям протесту на майдані Незалежності в центрі Києва взимку 2013-2014 років.

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