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Київрада виділила 12,6 мільйона на допомогу киянам-учасникам АТО

Комісія із соціального захисту пропонує розподілити ще майже 34 млн допомоги
Київська міська рада має намір виділити 12,6 млн гривень на допомогу киянам - учасникам антитерористичної операції (АТО) в 2018 році.
Київрада виділила 12,6 мільйона на допомогу киянам-учасникам АТО Фото: rudana.com.ua

Йдеться про щорічну матеріальну допомогу бійцям АТО, в тому числі добровольцям, сім'ям загиблих киян і сім'ям загиблих і поранених під час Революції гідності на Майдані, повідомила прес-служба Київради.

Комісія Київради також пропонує розподілити соціальної допомогу таким чином: - 8 млн для допомоги малозабезпеченим киянам; - 12 млн для протезування осіб з інвалідністю; - 12 млн для оздоровлення ветеранів війни та праці, а також які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; - 1,6 млн для оздоровлення дітей киян-учасників АТО.

Також, Кабінет міністрів України створив Державну службу України у справах ветеранів, ліквідувавши Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників АТО.

 
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14 11 2018 19:19
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