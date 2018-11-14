Київрада виділила 12,6 мільйона на допомогу киянам-учасникам АТО

Київська міська рада має намір виділити 12,6 млн гривень на допомогу киянам - учасникам антитерористичної операції (АТО) в 2018 році.

Йдеться про щорічну матеріальну допомогу бійцям АТО, в тому числі добровольцям, сім'ям загиблих киян і сім'ям загиблих і поранених під час Революції гідності на Майдані, повідомила прес-служба Київради.

Комісія Київради також пропонує розподілити соціальної допомогу таким чином: - 8 млн для допомоги малозабезпеченим киянам; - 12 млн для протезування осіб з інвалідністю; - 12 млн для оздоровлення ветеранів війни та праці, а також які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; - 1,6 млн для оздоровлення дітей киян-учасників АТО.

Також, Кабінет міністрів України створив Державну службу України у справах ветеранів, ліквідувавши Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників АТО.