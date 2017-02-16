Київрада виділила друзям Порошенка 11 га землі, - ЗМІ

Восени 2015 року депутати Київської ради проголосували за передачу 11 гектарів землі товариству з обмеженою відповідальністю "Автоекспо", власниками якого є друзі президента України Петра Порошенка.

Журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що окрім заборгованості сумою в $6 млн компанією Порошенка та його соратників збанкрутілому банку "Київська Русь" ще одна фірма з близького оточення президента отримала незаконно 11 гектарів землі під АТП та навколо в оренду на двадцять п’ять років.

"Це рішення не спричинило особливих дискусій в Київраді, адже президент має тут свою депутатську більшість", - йдеться в розслідуванні.

Журналісти вирішили запитати у тих, хто голосував "за" прийняття рішення: вони розпитали Олену Овраменко з фракції УДАР-Солідарність, одну з депутаток Київради. Однак чиновниця "не змогла пригадати" про що йде мова та уникнула розмови з журналістами.

Нагадаємо, Адміністрація президента відмовила у наданні інформації щодо зустрічей президента України і голови Адміністрації президента з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, народними депутатами за період з 15 грудня 2016 року по 14 січня 2017 року.