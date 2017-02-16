Київрада виділила друзям Порошенка 11 га землі, - ЗМІ
Журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що окрім заборгованості сумою в $6 млн компанією Порошенка та його соратників збанкрутілому банку "Київська Русь" ще одна фірма з близького оточення президента отримала незаконно 11 гектарів землі під АТП та навколо в оренду на двадцять п’ять років.
"Це рішення не спричинило особливих дискусій в Київраді, адже президент має тут свою депутатську більшість", - йдеться в розслідуванні.
Журналісти вирішили запитати у тих, хто голосував "за" прийняття рішення: вони розпитали Олену Овраменко з фракції УДАР-Солідарність, одну з депутаток Київради. Однак чиновниця "не змогла пригадати" про що йде мова та уникнула розмови з журналістами.
Нагадаємо, Адміністрація президента відмовила у наданні інформації щодо зустрічей президента України і голови Адміністрації президента з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, народними депутатами за період з 15 грудня 2016 року по 14 січня 2017 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану