Київрада вирішила розірвати договір із забудовником на площі Поштовій і запропонувати новий
За ухвалення рішення проголосували 95 депутатів міськради при мінімально необхідних 61.
Згідно з документом, Київська міська держадміністрація повинна протягом семи днів після прийняття рішення звернутися до інвестора - компанії "ХЕНСФОРД-УКРАЇНА" - з пропозицією припинення або зміни інвестиційного договору за згодою сторін.
Зазначають, що запропонувати інвестору змінити умови договору дозволяють правки, внесені після прийняття проекту рішення в першому читанні.
"Вони дають можливість, по-перше, або припинити цей інвестиційний договір, якщо інвестор не хоче його міняти, або змінити його так, щоб там побудувати музей", - заявив депутат Київради Сергій Гусовський.
Разом із тим рішення передбачає, що КМДА протягом 15 днів повинна разом з організатором і замовником конкурсу проаналізувати факти порушення забудовником умов інвестдоговору, які можуть послужити підставою для розірвання договору в односторонньому порядку. Якщо таких обставин не знайдуть, організатор конкурсу та замовник може звернутися до суду, щоб розірвати договір у зв'язку з виявленням археологічних знахідок, що мають історико-культурну цінність.
Нагадаємо, 30 серпня 2015 року КМДА відкрила площу Поштову після реконструкції. Протягом реконструкції площі на глибині 7,5 м були виявлені фрагменти будівель й інших споруд, датованих XI-XIII століттями.
У листопаді 2017 року Комітет Верховної Ради рекомендував призупинити будівництво Торгового центру на площі Поштовій. У грудні комісія Київради з питань власності одностайно підтримала рішення про створення музею. Зазначалося, що аби створити музей, необхідно припинити договір з інвестором будівництва підземного ТРЦ, а потім прийняти об'єкт незавершеного будівництва в комунальну власність.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"