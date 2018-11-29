Київрада вирішила розірвати договір із забудовником на площі Поштовій і запропонувати новий

Київська міська рада вирішила розірвати чинний інвестдоговір із забудовником, який планує будівництво торгового центру на місці знайдених під час розкопок артефактів на площі Поштовій, і запропонувати йому новий.

За ухвалення рішення проголосували 95 депутатів міськради при мінімально необхідних 61.

Згідно з документом, Київська міська держадміністрація повинна протягом семи днів після прийняття рішення звернутися до інвестора - компанії "ХЕНСФОРД-УКРАЇНА" - з пропозицією припинення або зміни інвестиційного договору за згодою сторін.

Зазначають, що запропонувати інвестору змінити умови договору дозволяють правки, внесені після прийняття проекту рішення в першому читанні.

"Вони дають можливість, по-перше, або припинити цей інвестиційний договір, якщо інвестор не хоче його міняти, або змінити його так, щоб там побудувати музей", - заявив депутат Київради Сергій Гусовський.

Разом із тим рішення передбачає, що КМДА протягом 15 днів повинна разом з організатором і замовником конкурсу проаналізувати факти порушення забудовником умов інвестдоговору, які можуть послужити підставою для розірвання договору в односторонньому порядку. Якщо таких обставин не знайдуть, організатор конкурсу та замовник може звернутися до суду, щоб розірвати договір у зв'язку з виявленням археологічних знахідок, що мають історико-культурну цінність.

Нагадаємо, 30 серпня 2015 року КМДА відкрила площу Поштову після реконструкції. Протягом реконструкції площі на глибині 7,5 м були виявлені фрагменти будівель й інших споруд, датованих XI-XIII століттями.

У листопаді 2017 року Комітет Верховної Ради рекомендував призупинити будівництво Торгового центру на площі Поштовій. У грудні комісія Київради з питань власності одностайно підтримала рішення про створення музею. Зазначалося, що аби створити музей, необхідно припинити договір з інвестором будівництва підземного ТРЦ, а потім прийняти об'єкт незавершеного будівництва в комунальну власність.