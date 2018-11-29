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Київрада вирішила розірвати договір із забудовником на площі Поштовій і запропонувати новий

За це проголосували 95 депутатів міськради
Київська міська рада вирішила розірвати чинний інвестдоговір із забудовником, який планує будівництво торгового центру на місці знайдених під час розкопок артефактів на площі Поштовій, і запропонувати йому новий.
Київрада вирішила розірвати договір із забудовником на площі Поштовій і запропонувати новий Фото: з вільних джерел

За ухвалення рішення проголосували 95 депутатів міськради при мінімально необхідних 61.

Згідно з документом, Київська міська держадміністрація повинна протягом семи днів після прийняття рішення звернутися до інвестора - компанії "ХЕНСФОРД-УКРАЇНА" - з пропозицією припинення або зміни інвестиційного договору за згодою сторін.

Зазначають, що запропонувати інвестору змінити умови договору дозволяють правки, внесені після прийняття проекту рішення в першому читанні.

"Вони дають можливість, по-перше, або припинити цей інвестиційний договір, якщо інвестор не хоче його міняти, або змінити його так, щоб там побудувати музей", - заявив депутат Київради Сергій Гусовський.

Разом із тим рішення передбачає, що КМДА протягом 15 днів повинна разом з організатором і замовником конкурсу проаналізувати факти порушення забудовником умов інвестдоговору, які можуть послужити підставою для розірвання договору в односторонньому порядку. Якщо таких обставин не знайдуть, організатор конкурсу та замовник може звернутися до суду, щоб розірвати договір у зв'язку з виявленням археологічних знахідок, що мають історико-культурну цінність.

Нагадаємо, 30 серпня 2015 року КМДА відкрила площу Поштову після реконструкції. Протягом реконструкції площі на глибині 7,5 м були виявлені фрагменти будівель й інших споруд, датованих XI-XIII століттями.

У листопаді 2017 року Комітет Верховної Ради рекомендував призупинити будівництво Торгового центру на площі Поштовій. У грудні комісія Київради з питань власності одностайно підтримала рішення про створення музею. Зазначалося, що аби створити музей, необхідно припинити договір з інвестором будівництва підземного ТРЦ, а потім прийняти об'єкт незавершеного будівництва в комунальну власність.

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29 11 2018 18:39
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