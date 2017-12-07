Київрада визначила строки, коли в столиці з'явиться єдиний електронний квиток

Осучаснення наземки в Києві заплановане наприкінці 2018 року

Київ оголосить тендер на закупівлю обладнання для введення електронного квитка у Києві.

Про це повідомили в прес-службі Київради.

Заплановано, що у столиці система єдиного електронного квитка повноцінно запрацює з другого кварталу 2018 року.

За даними Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськадміністрації, система єдиного е-квитка розробляється на базі комунальних підприємств Київський метрополітен та Київпастранс.

Так влада очікує оголосити вже цього тижня конкурс на закупівлю потрібного обладнання, яке потрібне саме для наземного пасажирського транспорту (у підземці ця система вже є).

У КМДА планують купити валідатори та бортові комп’ютери для автобусів, тролейбусів та трамваїв Київпастрансу. Потім – впровадити інформаційну систему електронного квитка.

"На другому етапі відбудеться модернізація технічної бази метрополітену та підключення вже до нової системи е-квитка", - пояснив директор Департаменту інформаційних технологій Юрій Назаров.

Нагадаємо, глобальний проект в Україні осучаснення громадського транспорту запустила Верховна Рада, прийнявши відповідний закон у січні цього року. Повноваження вводити електронні квитки в міському пасажирському транспорті незалежно від форми власності отримують місцеві органи самоврядування.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" під час пленарного засідання 17 січня.

Згодом міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що через 2-3 місяці мінімум у двох містах буде запущений пілотний проект електронного квитка.