Київрада заборонила політичну агітацію у школах
На пленарному засіданні 15 лютого Київська міська рада ухвалила рішення, згідно з яким у столичних школах не допускається розповсюдження реклами політичного характеру, а також заборонено політичну агітацію серед учнів та просування політичного брендінгу, повідомляє прес-служба Київради.
Відповідно до чинного законодавства, одним із принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Залучення учнів і студентів до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу не допускається.
На думку депутатів, в останні роки ці норми часто порушують.
Тому згідно з рішенням, матеріально-технічна база навчальних закладів столиці не має використовуватися для розміщення громадських приймалень і політичної агітації.
Раніше повідомлялося, що 22 вересня Київрада відмовилася заборонити всі форми політичної діяльності і політичної агітації в навчальних закладах Києва. Тоді за ухвалення відповідного проекту рішення проголосувало 35 депутатів за мінімально необхідних 61.
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