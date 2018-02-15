Київрада заборонила політичну агітацію у школах

Київська міська рада заборонила політичну агітацію у столичних школах.

На пленарному засіданні 15 лютого Київська міська рада ухвалила рішення, згідно з яким у столичних школах не допускається розповсюдження реклами політичного характеру, а також заборонено політичну агітацію серед учнів та просування політичного брендінгу, повідомляє прес-служба Київради.

Відповідно до чинного законодавства, одним із принципів освіти в Україні є її незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Залучення учнів і студентів до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу не допускається.

На думку депутатів, в останні роки ці норми часто порушують.

Тому згідно з рішенням, матеріально-технічна база навчальних закладів столиці не має використовуватися для розміщення громадських приймалень і політичної агітації.

Раніше повідомлялося, що 22 вересня Київрада відмовилася заборонити всі форми політичної діяльності і політичної агітації в навчальних закладах Києва. Тоді за ухвалення відповідного проекту рішення проголосувало 35 депутатів за мінімально необхідних 61.