Київрада заборонила розміщувати рекламу на стовпах і парканах

Київська міська рада заборонила розміщувати рекламу на елементах благоустрою.

Рекламу забороняється розміщувати на зовнішньому освітленні, покриттях площ, вулиць, доріг, тротуарів, на зелених насадженнях, стовпах, лавочках, покажчиках, парканах та опорних стінках, повідомляє прес-служба ради.

Реклама повинна мати маркування з інформацією про розповсюджувача, номер телефону, номер дозволу та термін його дії. Усі оголошення без маркування потрібно демонтувати.

Крім того, протягом тижня демонтують рекламу, розміщену самовільно або в заборонених місцях. Також знімуть рекламу, якщо її технічний стан несе загрозу життю та здоров'ю людей. Рекламу також можуть прибрати, якщо закінчився термін дозволу на її розміщення або його анулювали, а також якщо рекламодавець заборгував кошти за її розміщення.

Нагадаємо, в Україні заборонили розміщувати рекламу на ліхтарях та конструкціях транспортних мереж.