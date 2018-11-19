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Київрада заборонила розміщувати рекламу на стовпах і парканах

За вказане рішення 15 листопада проголосували 66 депутатів
Київська міська рада заборонила розміщувати рекламу на елементах благоустрою.
Київрада заборонила розміщувати рекламу на стовпах і парканах Фото: з відкритих джерел

Рекламу забороняється розміщувати на зовнішньому освітленні, покриттях площ, вулиць, доріг, тротуарів, на зелених насадженнях, стовпах, лавочках, покажчиках, парканах та опорних стінках, повідомляє прес-служба ради.

Реклама повинна мати маркування з інформацією про розповсюджувача, номер телефону, номер дозволу та термін його дії. Усі оголошення без маркування потрібно демонтувати.

Крім того, протягом тижня демонтують рекламу, розміщену самовільно або в заборонених місцях. Також знімуть рекламу, якщо її технічний стан несе загрозу життю та здоров'ю людей. Рекламу також можуть прибрати, якщо закінчився термін дозволу на її розміщення або його анулювали, а також якщо рекламодавець заборгував кошти за її розміщення.

Нагадаємо, в Україні заборонили розміщувати рекламу на ліхтарях та конструкціях транспортних мереж.

 
 
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19 11 2018 19:32
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