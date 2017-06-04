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Київрада заборонила власникам російських е-мейлів голосувати за петиції

Заборона стосується доменів @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru
Власники поштових адрес із російськими доменами відтепер не зможуть голосувати за електронні петиції в Києві, тому що блокуватимуться автоматично.
Київрада заборонила власникам російських е-мейлів голосувати за петиції Фото: ukorg.org

"Київською міською радою прийнято рішення про автоматичне блокування та недопущення до голосування на сервісі електронних петицій з поштових адрес на  доменах @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru", - повідомив секретар Київської міськради Володимир Прокопів, пише "Українська правда".

За його словами, таке рішення було прийняте через те, що саме з цих доменів найбільше накручують голоси. 

Нагадаємо, у липні Служба безпеки України звинуватила Російську Федерацію в штучному "накручуванні" голосів при поданні петиції до Президента України про запровадження на території Харківщини "особливого розвитку регіону "Слобожанщина".

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06 04 2017 16:39
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