CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВласники поштових адрес із російськими доменами відтепер не зможуть голосувати за електронні петиції в Києві, тому що блокуватимуться автоматично.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київрада заборонила власникам російських е-мейлів голосувати за петиції
Заборона стосується доменів @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru
Фото: ukorg.org
"Київською міською радою прийнято рішення про автоматичне блокування та недопущення до голосування на сервісі електронних петицій з поштових адрес на доменах @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru", - повідомив секретар Київської міськради Володимир Прокопів, пише "Українська правда".
За його словами, таке рішення було прийняте через те, що саме з цих доменів найбільше накручують голоси.
Нагадаємо, у липні Служба безпеки України звинуватила Російську Федерацію в штучному "накручуванні" голосів при поданні петиції до Президента України про запровадження на території Харківщини "особливого розвитку регіону "Слобожанщина".
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