Київрада заборонила власникам російських е-мейлів голосувати за петиції

Власники поштових адрес із російськими доменами відтепер не зможуть голосувати за електронні петиції в Києві, тому що блокуватимуться автоматично.

"Київською міською радою прийнято рішення про автоматичне блокування та недопущення до голосування на сервісі електронних петицій з поштових адрес на доменах @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru", - повідомив секретар Київської міськради Володимир Прокопів, пише "Українська правда".

За його словами, таке рішення було прийняте через те, що саме з цих доменів найбільше накручують голоси.

Нагадаємо, у липні Служба безпеки України звинуватила Російську Федерацію в штучному "накручуванні" голосів при поданні петиції до Президента України про запровадження на території Харківщини "особливого розвитку регіону "Слобожанщина".