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Київрада забрала у Табачника 8 га землі

Земельна ділянка розташовується в районі затоки "Берковщина"
Київрада розірвала договір оренди земельної ділянки на Дніпровській набережній з ГО "Міжнародний творчий центр Яна Табачника".
Київрада забрала у Табачника 8 га землі Фото:glavcom.ua

Відвідне рішення на засіданні 23 лютого підтримали 79 депутатів, повідомляє прес-служба Київради. 

Мова йде про 8,15 га в районі затоки "Берковщина", які у 2003 році Київрада передала в оренду на 25 років міжнародній громадській організації "Міжнародний творчий центр Яна Табачника" для будівництва, експлуатації та обслуговування елітарного клубу "Честь маю".

Відзначається, що дане рішення не враховувало висновок Державного управління екології та природних ресурсів та не відповідало нормам Водного та Земельного кодексу України.

Відповідно до цього, Київрада у 2005 році скасувала попереднє рішення та зобов'язала Головне управління земельних ресурсів КМДА припинити договір оренди відповідної земельної ділянки.

Фото camrador.livejournal.com

Однак в 2008 році, згідно з наступним рішенням, землю знову віддали в оренду "Міжнародному творчому центру Яна Табачника", що перешкоджало реалізації планів територіальної громади по створенню на цій ділянці парку "Берковщина".

У зв’язку з цим Київрада розірвала відповідний договір оренди.  

Як відомо, за задумом головного архітектора проекту Сергія Бабушкіна, на 8 га Дніпровської набережної планували звести висотку у 200 м (на нижніх поверхах офіси, а на верхніх готель), творчий центр, концертний зал на 3,7 тисячі та паркінг на 1 тисячу місць. 

Проект центру Табачника від Бабушкіна. Фото  archunion.format-maket.com.ua 

Нагадаємо, трьом чиновникам часів Київської міськадміністрації Леоніда Черновецького повідомлено про підозру у зв'язку з відчуженням території заказника "Острів Жуків".

 
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23 02 2017 20:18
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