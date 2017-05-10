У Києві ресторани та кафе зобов'язали друкувати меню українською мовою
Мовою роботи, діловодства і документації всіх органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, а також мовою офіційних оголошень і повідомлень має бути державна мова, - йдеться на сайті Київради.
На території Києва всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь які інші форми аудіo- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг виконуються державною мовою і на розсуд власника такої інформації, англійською та будь-якою іншою мовою.
Проте правило не поширюються на дипломатичні установи та офіційні представництва міжнародних організацій, які розташовані в Києві.
Рішення підтримали 80 депутатів.
Нагадаємо, у Херсонській області загалом вісім ресторанів та аптек оштрафували через порушення закону "Про мову", зокрема використання російськомовного меню, виставкових ярликів, касових чеків, а також спілкування російською персоналу закладів.
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