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У Києві ресторани та кафе зобов'язали друкувати меню українською мовою

Передбачається, що при реалізації товарів і наданні послуг, nершочергово використовується державна мова
Київська міська рада погодила правки до проекту рішення "Про подолання наслідків радянської окупації в мовній царині" та постановила друкувати меню в ресторанах державною мовою.
У Києві ресторани та кафе зобов Фото: УНІАН

Мовою роботи, діловодства і документації всіх органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, а також мовою офіційних оголошень і повідомлень має бути державна мова, - йдеться на сайті Київради.

На території Києва всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски, плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь які інші форми аудіo- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів товарів та послуг виконуються державною мовою і на розсуд власника такої інформації, англійською та будь-якою іншою мовою.

Проте правило не поширюються на дипломатичні установи та офіційні представництва міжнародних організацій, які розташовані в Києві. 

Рішення підтримали 80 депутатів.

Нагадаємо, у Херсонській області загалом вісім ресторанів та аптек оштрафували через порушення закону "Про мову", зокрема використання російськомовного меню, виставкових ярликів, касових чеків, а також спілкування російською персоналу закладів.

 

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05 10 2017 19:34
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