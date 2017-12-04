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Київраду зобов'язали скасувати заборону на продаж алкоголю вночі

Позов подало Київське обласне відділення АМКУ
Господарський суд Києва 10 квітня зобов'язав міськраду Києва скасувати рішення про заборону продажу алкогольних і слабоалкогольних напоїв з 23:00 до 10:00.
Київраду зобов Фото: NewsBel

Про це повідомляє Київське обласне відділення Антимонопольного комітету України, позов якого суд задовольнив, інформує "LB.ua".

20 грудня це відділення АМКУ зобов'язало Київраду в місячний термін скасувати заборону на продаж алкоголю вночі, проте це рішення столичні депутати проігнорували. Комітет визнав, що Київрада вчинила антиконкурентні дії у справі встановлення не передбачених законами України заборон і обмежень для реалізації товарів.

Як відомо, рішення про заборону продавати алкоголь вночі Київрада ухвалила 22 вересня 2016 року. Заборона поширюється тільки на продаж алкоголю в закладах роздрібної торгівлі. Продаж спиртних напоїв і пива в ресторанних закладах під обмеження не підпадає.

Крім заборони продавати алкоголь у магазинах вночі, в столиці з березня 2016 року діє повна заборона на продаж алкоголю в кіосках, незважаючи на спроби домогтися її скасування в судах.

Нагадаємо, що співробітники Нацполіціі просять у столичної влади заборонити продаж алкоголю на час проведення Євробачення - 2017.

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12 04 2017 18:57
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