Київська комунальниця задекларувала як подарунок "дешевеньку" Tesla
Транспортний засіб чиновниця, яка працює в комунальному підприємстві "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва", вказала в декларації за 2017 рік, - повідомляє Bihus.Info.
Шуберт зазначила, що вартість автівки 2013 року випуску складає всього 50 тисяч гривень, хоча на вторинному ринку ціни на такі машини, в залежності від комплектації, коливаються від 40 до 55 тисяч доларів.
Також комунальниця отримала у подарунок від 87-річного батька 270 тисяч гривень.
Крім того, повідомляється у статті, в січні 2016 року Шуберт оформила свідоцтво про право власності на 93-метрову квартиру в елітному житловому комплексі Park Avenue VIP, що по проспекту Голосіївському, 60. Ціна подібних квартир від забудовника становить понад 5,5 млн гривень.
Також, згідно з витягом із Реєстру речових прав на нерухоме майно, син Тетяни Шуберт Володимир володіє трьома квартирами у мікрорайоні Позняки. Окрім цього, торік, після того як подарував Tesla матері, він придбав собі новенький Ford Mondeo вартістю близько 30 тисяч доларів.
Донька комунальниці Анна Шуберт у 2014 році також стала власницею Range Rover Sport 2012 року. На даний час середня ціна такої автівки складає близько 40 тисяч доларів.
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Нагадаємо, новий законопроект, запропонований Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), значно скорочує кількість публічно доступної інформації у деклараціях чиновників, а також дозволяє правоохоронцям, які вирушають у відрядження в зону АТО, не декларувати своє майно.
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