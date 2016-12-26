Київська мерія у 2017 році перевірить, скільки людей легально проживають у квартирах

Київська мерія вирішила з весни 2017 року розпочати рейди з виявлення мешканців квартир і будинків без реєстрації.

Зокрема, про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, інформує "Сайт міста Києва".

"Ми будемо з поліцією проводити паспортний контроль у будинках і квартирах, щоб розуміти, скільки людей легально проживають у квартирах, а скільки не зареєстровані. Такий контроль плануємо запустити навесні 2017 року", - розповів він.

Відзначимо, що від кількості зареєстрованих мешканців залежить, зокрема, сума нарахувань за комунальні платежі (якщо немає лічильників). Окрім того, такі рейди теоретично дозволять виявляти квартири, які здають в оренду без сплати податків.

Вільний вибір місця проживання гарантує громадянам України Конституція.

Нагадаємо, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту протидії злочинам у сфері економіки та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, під захистом спецпідрозділів активного фізичного захисту Національної поліції успішно проведено антирейдерську операцію на території Дніпропетровської області.