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Київська мерія у 2017 році перевірить, скільки людей легально проживають у квартирах

Влада збирається виявляти громадян без реєстрації
Київська мерія вирішила з весни 2017 року розпочати рейди з виявлення мешканців квартир і будинків без реєстрації.
Київська мерія у 2017 році перевірить, скільки людей легально проживають у квартирах Фото:nr2.com.ua

Зокрема, про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, інформує "Сайт міста Києва".

"Ми будемо з поліцією проводити паспортний контроль у будинках і квартирах, щоб розуміти, скільки людей легально проживають у квартирах, а скільки не зареєстровані. Такий контроль плануємо запустити навесні 2017 року", - розповів він.

Відзначимо, що від кількості зареєстрованих мешканців залежить, зокрема, сума нарахувань за комунальні платежі (якщо немає лічильників). Окрім того, такі рейди теоретично дозволять виявляти квартири, які здають в оренду без сплати податків.

Вільний вибір місця проживання гарантує громадянам України Конституція.

Нагадаємо, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту протидії злочинам у сфері економіки та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, під захистом спецпідрозділів активного фізичного захисту Національної поліції успішно проведено антирейдерську операцію на території Дніпропетровської області.

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26 12 2016 14:36
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