Київська прокуратура розпочала заочне розслідування проти екс-директора "ХлібІнвестбуду"

Прокуратура Києва почала заочне розслідування проти колишнього генерального директора компанії "ХлібІнвестбуд", яка входить у Державну продовольчо-зернову корпорацію.

23 грудня 2013 року Філіпенку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу, повідомляє прес-служба відомства.

Встановлено, що злочинні дії зазначеної особи призвели до втрати державою активів у розмірі майже 140 млн грн.

"У зв'язку з невстановленим місцем перебування підозрюваного його оголошено у міжнародний розшук", - наголошується в повідомленні.

ТОВ "ХлібІнвестбуд" - підрозділ ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", створений у грудні 2004 року.

Нагадаємо, що детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" (ДПЗКУ) зазнала збитків у розмірі понад $60 млн (понад 1,6 млрд грн).

Серед структур-учасників корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. (понад 1,6 млрд грн), є компанії, контрольовані російським бізнесом.

24 січня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього начальника інформаційно-аналітичного управління ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад $60 млн.