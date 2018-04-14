Київське "Динамо" на виїзді обіграло донецький "Шахтар"

У 27-му турі чемпіонату України київське "Динамо" в Харкові перемогло донецький "Шахтар" з рахунком 1:0.

Єдиним гол забив на 32-ій хвилині гри киянин Володимир Шепелєв.

"Сьогоднішній вечір був добрим для нас і з точки зору рахунку, і в плані гри. У сьогоднішньому матчі на перший план виходив результат", – зазначив головний тренер столичної команди Олександр Хацкевич на прес-конференції після матчу, пише "Укрінформ".

Він також дав оцінку діям деяких футболістів.

"Гра і поведінка Дениса Гармаша мене сьогодні повністю влаштували... Сьогоднішня позиція на полі для Володі Шепелєва не є новою, хоча він на ній не грав давно. Так, був певний ризик, хоча ми знаємо його креативні якості: Шепелєв сміливо бере гру на себе. Як показав сам матч, все себе виправдало", – заявив Хацкевич.

Наступний матч між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться в останньому турі чемпіонату – 19 травня на стадіоні імені Лобановського в Києві.

Нагадаємо, 1 квітня футболісти київського "Динамо" з рахунком 3:2 перемогли в гостях ФК "Маріуполь" у матчі чергового, 25-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.