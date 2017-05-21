Київське "Динамо" програло "Зорі" на етапі Чемпіонату України

Це друга поспіль поразка киян в чемпіонаті

У другому етапі Чемпіонату України з футболу у 30-му турі київське "Динамо" програло луганській "Зорі" на своєму полі в НСК "Олімпійський".

Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє "Громадське".

Це була друга поспіль поразка киян в чемпіонаті.

Для збірної "Динамо" ця гра вже не мала жодного турнірного значення – адже «біло-сині» у будь-якому випадку завершать сезон на другому місці. Тоді як «Зоря» боролася за третє місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, у Харкові на ОСК "Металіст" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо".

Донецький "Шахтар" достроково став чемпіоном української футбольної першості.