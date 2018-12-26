Київське "Динамо" увійшло до списку найкращих клубів Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" посіло 12-у сходинку в рейтингу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), складеному згідно з результатами клубів у Кубку європейських чемпіонів та Лізі чемпіонів з 1955 по 2018 рік.

Загалом кияни провели у найпрестижнішому єврокубку 231 поєдинок. З них "Динамо" виграло 97 матчів, 51 зіграло в нічию, а у 83 програло, повідомляє "Громадське". За весь період участі у турнірі український клуб заробив 245 балів. У цій так званій зведеній турнірній таблиці це 12-й результат. Кияни зокрема обійшли такі клуби, як міланський "Інтер", лондонський "Челсі", дортмундська "Борусія" та мадридський "Атлетико".

Чинний чемпіон України - донецький "Шахтар" - посів 31-е місце в рейтингу УЄФА.

Найкращим клубом турніру є мадридський "Реал". У першу п’ятірку також увійшли мюнхенська "Баварія", каталонська "Барселона", англійський "Манчестер Юнайтед" та туринський "Ювентус".

Кубок європейських чемпіонів був заснований у 1955 році. У 1992 році турнір переформатували, після чого він отримав іншу назву - Ліга чемпіонів УЄФА. Проте нагорода залишилася така сама - Кубок європейських чемпіонів, також відомий за прізвиськом "вухастий" через його широкі ручки. Цей турнір є найпрестижнішим клубним турніром Європи, в ньому беруть участь найкращі клуби континенту.

Додамо, що у фінальному матчі в Абу-Дабі "Реал" обіграв "Аль-Айн" (ОАЕ).