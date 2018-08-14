Київське "Динамо" вийшло у плей-оф Ліги Чемпіонів Кияни за сумою двох матчів переграли чеську "Славію"

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів динамівці Києва брали празьку "Славію" і здобули перемогу 2:0 (перший матч 1:1).

Фото: ua-football.com

У непростому поєдинку все вирішили дві гольові передачі Віктора Циганкова. У дебюті матчу хавбек киян чудово виконав навіс зі штрафного удару, на який відгукнувся словенський легіонер "Динамо" Беньямін Вербич 1:0. А під завісу матчу розрізною передачею Циганкова вміло скористався Артем Бєсєдін, який вийшов на рандеву з голкіпером гостей Ондржеєм Коларжом 2:0. Нервозний характер поєдинку підтверджується кількістю жовтих карток у футболістів "Славії" - шість. Зазначимо, кияни грали дуже коректно, не заробивши жодного "гірчичника". Нагадаємо, що у стадії плей-оф динамівці чекають переможця пари "Стандарт" (Льєж) - "Аякс" (Амстердам).

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