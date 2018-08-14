СПОРТ НОВИНИУ матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів динамівці Києва брали празьку "Славію" і здобули перемогу 2:0 (перший матч 1:1).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київське "Динамо" вийшло у плей-оф Ліги Чемпіонів
Кияни за сумою двох матчів переграли чеську "Славію"
Фото: ua-football.com
У непростому поєдинку все вирішили дві гольові передачі Віктора Циганкова.
У дебюті матчу хавбек киян чудово виконав навіс зі штрафного удару, на який відгукнувся словенський легіонер "Динамо" Беньямін Вербич 1:0.
А під завісу матчу розрізною передачею Циганкова вміло скористався Артем Бєсєдін, який вийшов на рандеву з голкіпером гостей Ондржеєм Коларжом 2:0.
Нервозний характер поєдинку підтверджується кількістю жовтих карток у футболістів "Славії" - шість.
Зазначимо, кияни грали дуже коректно, не заробивши жодного "гірчичника".
Нагадаємо, що у стадії плей-оф динамівці чекають переможця пари "Стандарт" (Льєж) - "Аякс" (Амстердам).
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14 08 2018 22:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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