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Київське "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Партизаном" у Лізі Європи

Кияни зробили суперкамбек
У Белграді відбувся матч 2-го туру групового раунду Ліги Європи, в якому сербський "Партизан" приймав віце-чемпіона України київське "Динамо".
Київське "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Партизаном" у Лізі Європи Фото: Reuters

Поєдинок завершився перемогою "Динамо"з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Цікаво, що матч проходив без глядачів - через санкції щодо сербського клубу.

Вже за традицією, що склалася в цьому єврокубковому сезоні, "Динамо" надто вальяжно провело перший тайм, що вилилося в несподіваний рахунок за підсумками першої половини гри. На 34-й хвилині "Партизан" відкрив рахунок завдяки голу Ожеговича, а на 42-й провал центру оборони гостей призвів до ще одного взяття воріт - Тавамба зробив рахунок 2:0.

У перерві тренерському штабу "Динамо" довелося вносити кардинальні корективи. На полі з'явилися відразу два форварди - Бесєдін та Мораєс, які замінили відповідно Кравця і Циганкова.

Активні дії "Динамо" допомогли не тільки відіграти солідне відставання в рахунку, але й перемогти.

На 54-й хвилині Мораєс реалізував пенальті, призначений за гру рукою гравця "Партизана". На 68-й хвилині Буяльський після проходу Бесєдіна забив з близької відстані, відновивши статус-кво. А на 84-й хвилині той же Буяльський сильним ударом пробив у штангу, а Мораєс зробив дубль, зігравши на добиванні. 3:2 - перемога "Динамо".

Нагадаємо, що в іншому матчі Ліги Європи луганська "Зоря" несподівано обіграла іспанський "Атлетік" на виїзді.

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