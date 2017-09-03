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Київське метро безплатно провезло 147 пасажирів за вірш Шевченка

Найчастіше декламували "Садок вишневий коло хати", "Заповіт" та "Минають дні, минають ночі"
"Київський метрополітен" в рамках акції до дня народження Тараса Шевченка 9 березня безкоштовно провіз 147 пасажирів за читання ними віршів українського поета.
Київське метро безплатно провезло 147 пасажирів за вірш Шевченка Фото: zn.ua

"Пасажири, які розповідали вірші Кобзаря, отримали можливість проїхати в підземці безкоштовно", - повідомляє прес-служба КП.

Акція відбувалася на станціях "Тараса Шевченка", "Контрактова площа" і "Майдан Незалежності" з 12:00 до 15:00, по годині на кожній.

Всього можливістю отримати право безкоштовного проїзду завдяки Кобзарю скористалося 147 пасажирів. Найчастіше учасники декламували "Садок вишневий коло хати", "Заповіт" та "Минають дні, минають ночі".

Деякі пасажири приходили зі своїми книгами Тараса Шевченка, щоб долучитися до підземних читань.

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09 03 2017 23:47
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