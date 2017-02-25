CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Київському метро перестануть продавати жетони через каси.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київське метро повністю відмовиться від жетонів до кінця року
Підприємство переформатує каси для роботи з картками
Фото: facebook.com/kyivmetro
"Ми переформатуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Незабаром в касах їх не буде взагалі", – повідомляє КП "Київський метрополітен".
Користуватися карткою радять навіть для разових поїздок.
"Власники карток з PayPass можуть оплачувати проїзд відразу на жовтих турнікетах", – зауважують в підприємстві.
Нагадаємо, про намір КП "Київський метрополітен" відмовитися від використання жетонів для оплати проїзду стало відомо ще у вересні 2016.
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25 02 2017 21:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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