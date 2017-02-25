Київське метро повністю відмовиться від жетонів до кінця року

Підприємство переформатує каси для роботи з картками

У Київському метро перестануть продавати жетони через каси.

"Ми переформатуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Незабаром в касах їх не буде взагалі", – повідомляє КП "Київський метрополітен".

Користуватися карткою радять навіть для разових поїздок.

"Власники карток з PayPass можуть оплачувати проїзд відразу на жовтих турнікетах", – зауважують в підприємстві.

Нагадаємо, про намір КП "Київський метрополітен" відмовитися від використання жетонів для оплати проїзду стало відомо ще у вересні 2016.