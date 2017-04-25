Київське метро програло суд на 1,9 млрд грн

Вищий господарський суд України у вівторок, 25 квітня, підтвердив зобов'язання КП "Київський метрополітен" виплатити ТОВ "Укррослізинг" борг у розмірі 1,924 млрд гривень за поставку 100 вагонів метро в 2009 році на умовах фінансового лізингу.

Суд лише частково задовольнив касацію, дозволивши метрополітену не платити 42 млн гривень пені. В іншій частині рішення попередніх інстанцій залишилося без змін, повідомляє прес-служба підприємства.

У 2009 році тодішня київська влада уклала договір про купівлю 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з компанією "Укррослізинг". У період з 2010-го по 2013-й роки Київ заборгував цьому підприємству майже 2 млрд грн.

За позовом цієї компанії раніше суд арештовував поставлені вагони, а 16 березня 2017 року постановою суду виконавча служба арештувала рахунки комунального підприємства "Київський метрополітен".

"Через арешт коштів підприємство в цей час не може здійснювати закупівлю запасних частин і устаткування для проведення регламентних капітальних і поточних ремонтів. Також складається загрозлива ситуація з виплатою заробітної плати працівникам, що може призвести до соціальної напруженості в колективі. Міська влада робить усе можливе для недопущення транспортного колапсу в місті. Столичний метрополітен, незважаючи на труднощі, зараз працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні метро.

Раніше очільник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель заявив, що накопичених ресурсів "Київського метрополітену" вистачить ще на місяць роботи.