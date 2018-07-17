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Київське метро заробило 26 млн грн в останній день перед подорожчанням проїзду

У столичному метро за день до подорожчання купили більше п'яти млн поїздок
КП "Київський метрополітен" в останній день перед зростанням вартості проїзду – 13 липня – заробило понад 26 мільйонів гривень на продажу поїздок на картки.
Київське метро заробило 26 млн грн в останній день перед подорожчанням проїзду Фото: ukrinform.ua

"Минулої п'ятниці наші пасажири поповнили свої картки метро на 5 мільйонів 971 тисяч 525 поїздок", - йдеться у повідомленні прес-служби підприємства Facebook.

Відзначається, що з них 4 мільйона 568 тисяч 800 поїздок пасажири купили за тарифом 4,5 гривні, і це принесло метрополітену 20 мільйонів 640 тисяч 600 гривень прибутку.

Якщо порахувати всі продані поїздки навіть за найнижчим тарифом у 4,5 гривні, то денна виручка підземки за 13 липня досягла 26 мільйонів 871 тисячі 862,5 гривні.

"Картка метро продовжує економити ваш час і кошти. При поповненні на 50 поїздок кожна коштує 6,5 гривні", - розповіли в метрополітені.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.

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17 07 2018 15:35
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