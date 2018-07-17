Київське метро заробило 26 млн грн в останній день перед подорожчанням проїзду
"Минулої п'ятниці наші пасажири поповнили свої картки метро на 5 мільйонів 971 тисяч 525 поїздок", - йдеться у повідомленні прес-служби підприємства Facebook.
Відзначається, що з них 4 мільйона 568 тисяч 800 поїздок пасажири купили за тарифом 4,5 гривні, і це принесло метрополітену 20 мільйонів 640 тисяч 600 гривень прибутку.
Якщо порахувати всі продані поїздки навіть за найнижчим тарифом у 4,5 гривні, то денна виручка підземки за 13 липня досягла 26 мільйонів 871 тисячі 862,5 гривні.
"Картка метро продовжує економити ваш час і кошти. При поповненні на 50 поїздок кожна коштує 6,5 гривні", - розповіли в метрополітені.
Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.
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